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Вчера, 16:04

Агропредприниматели Башкирии получили гранты на сумму в 125,4 миллиона рублей

За три года программа «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» подарила жизнь 232 фермерским хозяйствам.

Агропредприниматели Башкирии получили гранты на сумму в 125,4 миллиона рублей
Агропредприниматели Башкирии получили гранты на сумму в 125,4 миллиона рублей

В этом году отбор на гранты программы прошли 39 предпринимателей. В числе победителей оказался фермер-пчеловод Александр Дубровский из Белорецкого района, ставший обладателем гранта в размере 2,9 млн рублей. На полученные средства он приобрел пчелосемьи, пенополиуретановые ульи, линию по откачке меда и воскотопку.

— Без гранта все разом приобрести было невозможно, поэтому средства господдержки пришлись весьма кстати, — говорит сын фермера Дмитрий. — Все закупленное поможет нам ускорить развитие.

Семья Дубровских, Александр с сыновьями Дмитрием и Александром, — пчеловоды в третьем поколении. Их пасека находится в экологически чистом месте Белорецкого района. Дубровские производят и перерабатывают мед, пыльцу, пергу, прополис, а также крем-мед с ягодами, различные бальзамы и медовуху. Реализуют продукцию по всей стране через официальный сайт bashmead.ru и социальные сети.

Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвержден в 2019 году согласно приказу президента РФ Владимира Путина и направлен на поддержку самозанятых и начинающих предпринимателей, помощь в развитии бизнеса, предакселерацию и акселерацию субъектов МСП, создание цифровой платформы МСП. Основное условие — софинансирование проекта претендентом в объеме не менее 10% от затрат.

Фото из открытых источников.

Автор:Евгения ЛАПУКА
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