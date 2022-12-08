-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:19

В Башкирии поддержат семейный бизнес

К Международной неделе бизнеса в Башкирии примут законопроект о семейном бизнесе. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания республики.

В Башкирии поддержат семейный бизнес
В Башкирии поддержат семейный бизнес

Сегодня в республике, по оценкам специалистов, существует не менее 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые по сути являются семейными предприятиями. Закон позволит официально трудоустраивать и создавать там новые рабочие места.

В нормативном акте будут названы условия, при выполнении которых предприятие может считаться семейным. Также с 2021 года на базе Торгово-промышленной палаты республики действует Центр поддержки семейного предпринимательства, в котором на безвозмездной основе предоставляются консультационные, юридические, образовательные и другие услуги.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика