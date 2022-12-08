В Башкирии поддержат семейный бизнес

Сегодня в республике, по оценкам специалистов, существует не менее 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, которые по сути являются семейными предприятиями. Закон позволит официально трудоустраивать и создавать там новые рабочие места.

В нормативном акте будут названы условия, при выполнении которых предприятие может считаться семейным. Также с 2021 года на базе Торгово-промышленной палаты республики действует Центр поддержки семейного предпринимательства, в котором на безвозмездной основе предоставляются консультационные, юридические, образовательные и другие услуги.