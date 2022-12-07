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Экономика
Вчера, 12:31

В Уфу на Международную неделю бизнеса приедут представители десятков стран

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на программной конференции ХV Форума «Международная неделя бизнеса» сообщил, что в Уфу на мероприятие приедут представители свыше 20 стран.

В Уфу на Международную неделю бизнеса приедут представители десятков стран
В Уфу на Международную неделю бизнеса приедут представители десятков стран

– Остается неделя до начала Международной недели бизнеса. Уфа в 15-й раз в течение трех дней станет местом встречи людей, заинтересованных в обмене практическим опытом в части экономического развития. Уже подтверждено участие порядка 3 тысяч гостей, заявились представители свыше 20 стран. Планируется к подписанию более 50 соглашений, - рассказал Андрей Назаров.

Среди таких соглашений есть несколько знаковых. Будет открыта линия листового стекла на предприятии «Салаватстекло», производство препарата «Фактора свертывания крови VIII» на заводе компании «Фармстандарт-Уфавита». Кроме того, планируется зафиксировать договоренности с Башкирской мясной компанией по строительству агропарка на 25 млрд рублей. А также с компанией «Файбер Нутриш» по реализации инвестиционного проекта на 4,5 млрд рублей на территории ОЭЗ «Алга». Среди имеющих большое значение для республики - соглашение по реализации проекта «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» на сумму более 25 млрд рублей.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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