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Вчера, 13:35

В Башкирии инвестпроект нового придорожного комплекса получил статус масштабного

Инвестиционный проект компании «Чишмы М-5», сопровождаемый Корпорацией развития, в ходе очередного заседания «Инвестчаса» признан масштабным.

В Башкирии инвестпроект нового придорожного комплекса получил статус масштабного
В Башкирии инвестпроект нового придорожного комплекса получил статус масштабного

Для признания масштабным проект должен соответствовать ряду требований: быть включенным в Перечень приоритетных инвестпроектов региона; предполагать создание не менее 25 рабочих мест; инициатор должен подтвердить возможность финансирования в размере не менее 50%.

Проект, в реализацию которой инвестор планирует вложить около 52,7 млн рублей, предполагает модернизацию уже имеющегося придорожного комплекса в Чишминском районе с созданием 25 новых рабочих мест.

 В прошлом году инвестор завершил первый этап модернизации — построил гостиницу, кафе и минимаркет. На втором этапе территория придорожного комплекса будет расширена: здесь благоустроят парковочную зоны для грузовых и легковых автомобилей, а также откроют автомойку и станцию техобслуживания, пояснил генеральный директор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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