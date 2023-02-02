Андрей Назаров напомнил о подвигах земляков в ходе Сталинградской битвы

Во время переломной битвы Великой Отечественной войны погибло около 1 миллиона человек с обеих сторон. А 112-я Башкирская кавдивизия уничтожила 100 танков и 500 машин. Причем операцией по захвату в плен фельдмаршала Паулюса руководил уроженец Белебея генерал-майор Иван Ласкин.

- Если вы когда-нибудь будете проезжать на автомобиле мимо города Белая Калитва в Ростовской области, остановитесь у мемориала "Высота Бессмертия", - призвал Андрей Назаров. - Он посвящен солдатам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавкорпуса, которыми руководил лейтенант Аннаклыч Атаев. Во время Сталинградской битвы 33 наших воина отстояли важную высоту и погибли, а лейтенант Атаев посмертно получил звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в городе Белая Калитва.

Фото: страница в соцсетях Андрея Назарова.