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Андрей Назаров напомнил о подвигах земляков в ходе Сталинградской битвы

В день 80-летия со дня завершения Сталинградской битвы премьер-министр правительства Башкирии рассказал об участии наших сограждан в деле освобождения Родины.

Андрей Назаров напомнил о подвигах земляков в ходе Сталинградской битвы
Андрей Назаров напомнил о подвигах земляков в ходе Сталинградской битвы

Во время переломной битвы Великой Отечественной войны погибло около 1 миллиона человек с обеих сторон. А 112-я Башкирская кавдивизия уничтожила 100 танков и 500 машин. Причем операцией по захвату в плен фельдмаршала Паулюса руководил уроженец Белебея генерал-майор Иван Ласкин.

- Если вы когда-нибудь будете проезжать на автомобиле мимо города Белая Калитва в Ростовской области, остановитесь у мемориала "Высота Бессмертия", - призвал Андрей Назаров. - Он посвящен солдатам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 8-го кавкорпуса, которыми руководил лейтенант Аннаклыч Атаев. Во время Сталинградской битвы 33 наших воина отстояли важную высоту и погибли, а лейтенант Атаев посмертно получил звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа в городе Белая Калитва.

Фото: страница в соцсетях Андрея Назарова.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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