21 Декабря , 00:12

В Чишминском районе Башкирии расселили три аварийных дома

Три аварийных дома расселили в райцентре Чишминского района — селе Чишмы.

Накануне Нового года четырнадцать семей получили ключи от новых квартир. Всего было сдано 700 квадратных метров жилья, сообщает глава администрации района Ришат Мансуров. Он добавил, что в районе ещё 33 многоквартирных дома ждут своей очереди на расселение.

«Работа ведется планомерно и постоянно. Мы прилагаем все усилия, чтобы двигаться вперед, и наша цель — к 2030 году обеспечить новым жильем каждую семью, которая сегодня проживает в аварийных условиях», — сказал глава во время торжественной передачи ключей счастливым новоселам.

Фото из аккаунта Ришата МАНСУРОВА.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
