В Чишминском районе Башкирии расселили три аварийных дома

Накануне Нового года четырнадцать семей получили ключи от новых квартир. Всего было сдано 700 квадратных метров жилья, сообщает глава администрации района Ришат Мансуров. Он добавил, что в районе ещё 33 многоквартирных дома ждут своей очереди на расселение.

«Работа ведется планомерно и постоянно. Мы прилагаем все усилия, чтобы двигаться вперед, и наша цель — к 2030 году обеспечить новым жильем каждую семью, которая сегодня проживает в аварийных условиях», — сказал глава во время торжественной передачи ключей счастливым новоселам.

Фото из аккаунта Ришата МАНСУРОВА.