Радий Хабиров рассказал о династии врачей Измайловых

Самый известный представитель этой династии — заслуженный врач Башкортостана и России, отличник здравоохранения республики, доктор медицинских наук Адель Альбертович Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера.

Адель Измайлов родом из Стерлитамака, вырос в семье уважаемых медиков. Отец — заслуженный врач Башкортостана и России, хирург Альберт Адельзянович. Мать — также заслуженный врач Башкортостана, фтизиатр Стерлитамакского противотуберкулезного диспансера Нина Петровна. Возможно, именно атмосфера дома, пропитанная заботой о людях, вдохновила молодого парня выбрать профессию врача.

В начале своей карьеры он работал санитаром, затем фельдшером скорой помощи, врачом-урологом. С 2011 по 2019 годы возглавлял урологическое и онкологическое отделения, занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе клиники Башгосмедуниверситета. А в мае 2019 года мы назначили его руководителем РКОД.

В его копилке — многочисленные награды: «Золотой скальпель», орден Салавата Юлаева, медали «За самоотверженность», П.А. Герцена «За вклад в развитие онкологии», «За заслуги перед здравоохранением Башкортостана». Несмотря на напряжённый график, он успевает заниматься со студентами, проводить научные исследования, но главное — ежедневно помогать пациентам.

Сегодня династия Измайловых включает уже четвёртое поколение врачей. Такая преемственность придаёт особую силу и характер нашей медицине. Искренне благодарен Аделю Альбертовичу и его семье за преданность делу. Низкий поклон нашим медикам! Всем доброго здоровья!

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.