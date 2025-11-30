В Башкирии более двух тысяч инвалидов получат средства реабилитации по почте

В 2024 году посылки с ТСР уже получили почти семь тысяч жителей региона. Ещё 2 252 человека получат такие посылки до 10 декабря этого года. Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях, сообщает пресс-служба УФПС Башкирии.

«Логистика почты позволяет в короткие сроки доставлять технические средства реабилитации в любой уголок республики. Так мы помогаем людям с особенностями здоровья и помогаем государству обеспечивать социальные гарантии для всех групп населения», — сказал директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.

Фотографии предоставлены пресс-службой УФПС Башкирии.