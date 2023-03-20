В Башкирии прошёл форум библиотек

Форум собрал руководителей централизованных библиотечных систем республики. В его работе приняла участие заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Ольга Мезенцева.

В выступлении по видеосвязи генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда отметил, что библиотечные учреждения Башкортостана обладают бесценным опытом. За все время модернизации здесь открылись 14 библиотек, большая часть из них - сельские. Он подчеркнул, что в республике уделяется особое внимание исторической памяти, национальной идентичности и сохранению локальных языков, в том числе и в библиотеках.

Ольга Мезенцева представила на форуме Всероссийский проект лаборатории детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай» как основу духовно-нравственного воспитания школьников. Он был инициирован и разработан Российской государственной детской библиотекой с целью защиты и поддержки русского языка как языка, соблюдения его норм (в том числе недопущения использования нецензурной лексики), противодействия излишнему использованию иностранной лексики. Первые лаборатории открылись в 2022 году в нескольких регионах России.

Как сообщила заместитель директора Национальной библиотеки им.А.-З.Валиди РБ Алия Фатхутдинова, библиотека уже обратилась в Российскую государственную детскую библиотеку с просьбой оказать методическое сопровождение в работе над проектом по созданию лаборатории детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай на базе библиотек Белокатайского и Ишимбайского районов.

Интересную и актуальную тему «Независимый книжный магазин – как образ жизни» представила основатель, совладелец независимого книжного магазина «Между строк. Книги и кофе» Диана Асянова. По словам спикера, книжный магазин, помимо своей основной деятельности, может предлагать библиотечные услуги, отдых в кофейне, работать с детьми и молодежью.

Итогом форума стало заключение соглашения о сотрудничестве между Российской государственной детской библиотекой и Национальной библиотекой им.А.-З.Валиди.

Фото пресс-службы минкульта РБ.