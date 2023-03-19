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Вчера, 12:15

В Башкирии пьяный водитель раздавил лежащего на дороге мужчину

Сегодня утром, 19 марта, в селе Благовещенка Архангельского района на улице Центральная водитель допустил наезд на мужчину, лежавшего на дороге, и скрылся с места ДТП, сообщает в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Фото: скриншон оперативного видео.
Фото: скриншон оперативного видео.

От полученных травм 47-летний пострадавший умер на месте происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали водителя. Им оказался 37-летний местный житель. Как выяснилось, он не только сел за руль не зарегистрированного в установленном порядке ВАЗ-21099 и не имел водительских прав, но еще и был пьян. Его освидетельствование показало 0.918 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение ряда экспертиз, рассказали в ведомстве.

Оперативная съемка.
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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