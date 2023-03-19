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Вчера, 17:05

Следком Башкирии выясняет, почему в своей квартире сгорел мужчина

Как уже сообщало наше издание, сегодня, 19 марта, рано утром в Благовещенске случился пожар в многоквартирном доме, расположенном по улице Седова.

Следком Башкирии выясняет, почему в своей квартире сгорел мужчина
Следком Башкирии выясняет, почему в своей квартире сгорел мужчина

Во время тушения огня в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки, пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Им оказался собственник квартиры, 1961 года рождения.

На место трагедии выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время осмотр места происшествия завершен, назначены судебные экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СКР.

Фото пресс-службы МЧС России по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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