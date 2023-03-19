Следком Башкирии выясняет, почему в своей квартире сгорел мужчина

Во время тушения огня в однокомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажки, пожарные обнаружили бездыханное тело мужчины. Им оказался собственник квартиры, 1961 года рождения.

На место трагедии выезжал следователь СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время осмотр места происшествия завершен, назначены судебные экспертизы, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СКР.

Фото пресс-службы МЧС России по РБ.