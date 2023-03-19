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Вчера, 14:00

Следком Башкирии: аферисты от имени ведомства обманывают граждан

Пресс-служба Следственного комитета региона предупреждает, что в последнее время участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы по поводу мошенничеств, совершенных лжесотрудниками СКР.

Следком Башкирии: аферисты от имени ведомства обманывают граждан
Следком Башкирии: аферисты от имени ведомства обманывают граждан

К примеру, мошенники могут прислать липовый процессуальный документ о якобы привлечении гражданина к уголовной или административной ответственности. При этом злоумышленники стараются убедить жертву не перезванивать в госорганы и финансовые организации для проверки информации. А в качестве аргумента угрожают ответственностью за «разглашение конфиденциальных сведений». Сотрудники СКР предупреждают, что подобные действия незаконны и рассчитаны на запугивание и неосведомленность граждан.

Следует помнить, что о проведении проверочных и следственных мероприятий СКР извещает гражданина письменно. При этом в документе указывается его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия.

Все сотрудники следственного органа имеют служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину.

Ни по телефону, ни в ходе очной беседы представители ведомства никогда не заявляют требований об отчуждении имущества и переводе денег. И тем более не проводят следственные действия по телефонной связи.

И чтобы не оказаться жертвой мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил: во-первых, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров, во-вторых, никогда и никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и одноразовые пароли для подтверждения операций.

В случае, если незнакомец представился по телефону сотрудником правоохранительного органа, следует проверить информацию по телефонам «горячих линий» соответствующего госоргана.

Если же мошенники выдают себя за следователей СК России, необходимо воспользоваться номерами телефонов, размещенных на официальных сайтах региональных следственных управлений (по месту жительства), или телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).

Также можно позвонить по телефону доверия следственного управления по Республике Башкортостан – 8 (347) 251-62-51.

Фото из открытых источников.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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