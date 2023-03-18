В Уфе будут готовить операторов беспилотников

Специальность оператора беспилотных летательных аппаратов вошла в топ-50 востребованных и перспективных профессий. Колледж архитектуры первым в республике получил лицензию на обучение по ней.



Для управления БПЛА оператор использует компьютеризированные средства. Он задает режим полета и оперативно реагирует на изменения обстановки.

Беспилотники могут использоваться в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальной сфере, нефтегазовой промышленности. На рынке труда уже сейчас большой спрос на специалистов, способных профессионально управлять ими.



Для обучения новой профессии колледж приобретет лабораторное оборудование, программное обеспечение, компьютеры и сами летательные аппараты. Для студентов оборудуют новые классы и тренажерный центр.

Фото: Администрация Орджоникидзевского района ВК.