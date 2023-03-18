В Башкирии пенсионерка отдала неизвестному курьеру 500 тысяч рублей

Злоумышленники по телефону убедили пенсионерку, что ее дочь совершила аварию и ей срочно требуются деньги. Прибывшему курьеру она отдала полмиллиона рублей. Только потом пожилая женщина созвонилась с дочерью и узнала, что у нее все в порядке.

Аналогичную схему мошенники провернули и с жительницей Дюртюлинского района. Здесь они представились сотрудниками полиции и запросили на решение вопроса 100 тысяч рублей. Средства пострадавшая также передала курьеру.

В Уфе 44-летней горожанке позвонил якобы сотрудник портала госуслуг и сообщил, что ее аккаунт взломан. Чтобы помешать злоумышленникам оформить кредит, ее убедили оформить встречный кредит на сумму 258 тысяч рублей. Деньги пострадавшая отправила на указанный счет через банкомат.

Точно также мошенники обманули 74-летнюю уфимку, на счет которых она перевела в виде встречного кредита 365 тысяч рублей.