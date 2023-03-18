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Вчера, 13:15

В Башкирии двое парней украли из магазина помаду и парфюм

Инцидент произошел в Иглинском районе, сообщили в МВД по РБ.

В Башкирии двое парней украли из магазина помаду и парфюм
В Башкирии двое парней украли из магазина помаду и парфюм

Двое ранее судимых местных жителей 20 и 17 лет проникли в один из бутиков торгового центра, отодвинув прилавок. Сначала они искали деньги, но наличных в магазине не оказалось. Тогда они украли товар – 12 флаконов парфюма и 15 губных помад, а также карандаши и тушь для ресниц. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Часть краденого злоумышленники продали случайным людям, остальное у них удалось изъять.

Возбуждено уголовное дело. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 20-летнего подозреваемого. 17-летний злоумышленник будет находиться под подпиской о невыезде.

Фото: МВД по РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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