В Башкирии детей познакомят с «Движением первых»

- Форум «Поехали!» - важный для нас этап знакомства с активными, яркими и талантливыми детьми. РДДМ - отличная площадка для старта их общественной деятельности во благо нашей Родины. Сегодня ребята знакомятся с нашей организаций, узнают о направлениях, предлагают свои проекты, демонстрируют навыки и умения, - отметил председатель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Ранис Хасанов.

По итогам стратегической сессии отобраны 12 школьников района, которые примут участие в региональном форуме. До конца марта аналогичные мероприятия пройдут в Нефтекамске, Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Сибае и Мечетлинском районе.

Напомним, что российское движение детей и молодежи «Движение первых» образовано по распоряжению президента России Владимира Путина в июле 2022 года. Вступить в него можно с шести лет. Участниками движения могут быть школьники, а также студенты колледжей и вузов. Региональный форум «Поехали!» призван познакомить детей с новым движением, отобрать и обучить активистов.

Фото: Минобразования РБ.