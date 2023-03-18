+2 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Сегодня, 10:40

В Башкирии детей познакомят с «Движением первых»

Региональный этап форума российского движения детей и молодежи «Поехали!» прошел в Благовещенске, сообщили в министерстве образования.

В Башкирии детей познакомят с «Движением первых»
В Башкирии детей познакомят с «Движением первых»

- Форум «Поехали!» - важный для нас этап знакомства с активными, яркими и талантливыми детьми. РДДМ - отличная площадка для старта их общественной деятельности во благо нашей Родины. Сегодня ребята знакомятся с нашей организаций, узнают о направлениях, предлагают свои проекты, демонстрируют навыки и умения, - отметил председатель регионального отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» Ранис Хасанов.

По итогам стратегической сессии отобраны 12 школьников района, которые примут участие в региональном форуме. До конца марта аналогичные мероприятия пройдут в Нефтекамске, Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Сибае и Мечетлинском районе.

Напомним, что российское движение детей и молодежи «Движение первых» образовано по распоряжению президента России Владимира Путина в июле 2022 года. Вступить в него можно с шести лет. Участниками движения могут быть школьники, а также студенты колледжей и вузов. Региональный форум «Поехали!» призван познакомить детей с новым движением, отобрать и обучить активистов.

Фото: Минобразования РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика