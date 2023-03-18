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Вчера, 17:27

Радий Хабиров выступил на «Арт-Курултае»

Пленарное заседание форума состоялось сегодня в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

Радий Хабиров выступил на «Арт-Курултае»
Радий Хабиров выступил на «Арт-Курултае»

Глава региона поздравил работников культуры с наступающим профессиональным праздником и вручил государственные награды.

«В преддверии Дня работника культуры проводим наш уже традиционный, третий форум «Арт-Курултай». Мне всегда приятно общаться с деятелями культуры. У них важная миссия – сохранение наших традиций, многонациональной культуры, исторической памяти, воспитание нашей молодежи. Мы не прекращаем поддержку сферы культуры, ярких проектов и талантов. Федеральное финансирование по сравнению с 2019 годом выросло в семь раз – до 1,4 млрд рублей, республиканское финансирование мы нарастили на 1 млрд рублей. Мы продолжаем строить и ремонтировать объекты культуры, обновлять материальную базу, помогаем нашим муниципалитетам, поддерживаем работников культуры на селе – программ много. И все запланированные мероприятия мы обязательно выполним», - отметил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

Особую благодарность руководитель региона выразил артистам, которые выезжают в зону СВО. «Это очень важный вклад в будущую победу», - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава региона также уточнил, что в этом году каждый муниципалитет получит по 500 тысяч рублей на проведение праздников и фестивалей, а башкирский, русский и татарский драматические театры будут получать по 10 млн рублей на новые театральные постановки. Кроме того, в Уфе откроются новые музеи – музыки и возвращенных имен.

Фото: Радий Хабиров ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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