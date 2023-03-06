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В Башкирии заключенные вырастили тысячу тюльпанов к 8 Марта

В колонии-поселении при исправительной колонии №21 Стерлитамака осужденные женщины вырастили к Международному женскому дню более 1000 тюльпанов голландских сортов, сообщает пресс-служба УФСИН РБ.

В Башкирии заключенные вырастили тысячу тюльпанов к 8 Марта
В Башкирии заключенные вырастили тысячу тюльпанов к 8 Марта

Тюльпаны выращиваются в колонии-поселении уже третий год подряд. Помимо них в теплицах высажены более тридцати таких видов цветов, как аллисум, астры, бархатцы, вербена, шалфей и другие.

Луковицы тюльпанов высадили еще в январе. Осужденные женщины выращивают их, следуя всем технологиям. До появления бутонов выдерживается температура +6–8 градусов, а после температура увеличивается до +10–12 градусов при влажности 85–90%.

На сегодняшний день тюльпаны срезаны и упакованы к продаже.  

Фото пресс-службы УФСИН по РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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