В Башкирии заключенные вырастили тысячу тюльпанов к 8 Марта

Тюльпаны выращиваются в колонии-поселении уже третий год подряд. Помимо них в теплицах высажены более тридцати таких видов цветов, как аллисум, астры, бархатцы, вербена, шалфей и другие.

Луковицы тюльпанов высадили еще в январе. Осужденные женщины выращивают их, следуя всем технологиям. До появления бутонов выдерживается температура +6–8 градусов, а после температура увеличивается до +10–12 градусов при влажности 85–90%.

На сегодняшний день тюльпаны срезаны и упакованы к продаже.

Фото пресс-службы УФСИН по РБ.