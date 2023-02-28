В Башкирии селяне собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Каждый вечер люди всей деревней собирались в сельском доме культуры. Кто свечи мастерил, кто сети плел. Результат трудов — две масксетки и восемь коробок блиндажных свечей. Кроме того, селяне собрали деньги и купили продукты и медикаменты, необходимые нашим воинам.

Гуманитарная помощь отправится из района первого марта, посылки будет сопровождать глава администрации Аскинского района Динис Юсупов. Это уже вторая его поездка в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации.

Фото со страницы vk.com/askino_bashkortostan.