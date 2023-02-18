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В Уфе автомобили выстроят в форме буквы Z

Авточеллендж пройдет в честь Дня защитников Отечества.

В Уфе автомобили выстроят в форме буквы Z
В Уфе автомобили выстроят в форме буквы Z

Акция в честь Дня защитников Отечества состоится в Уфе 20 февраля. В этот день на территории парковки Центра спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой (пр-т Дружбы народов, 47) пройдет авточеллендж – автомобили выстроятся в форме буквы Z.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города. Для этого нужно отправить заявку на электронный адрес [email protected] В письме указать марку автомобиля и номер телефона.

Начало в 18 часов.

Напомним, в 2022 году в честь Дня защитников Отечества автомобилисты Уфы выстроились в форме звезды.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

Автор:Виктор УХОВ
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