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В селе Башкирии прошел трезвый праздник

В селе Кузово Бирского района состоялся спортивный фестиваль «Я, ты, он, она, вместе – сильная страна» в рамках конкурса «Трезвое село».

В селе Башкирии прошел трезвый праздник
В селе Башкирии прошел трезвый праздник

Место проведения спортфеста выбрано не случайно – в этом году село Кузово одержало победу на муниципальном этапе конкурса.

С приветствием к гостям и участникам обратился председатель Комиссии Всемирного курултая башкир по демографии, здравоохранению, профессор БГМУ Марсель Туйгунов:

– Конкурс «Трезвое село» направлен на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых ведется работа по профилактике алкоголизма. Действительно, трезвые села – это основа благополучия и процветания нашей страны. Желаю селу Кузово победы на республиканском этапе!

 На празднике работало несколько интерактивных площадок. В их числе – площадка «В семье едины», где все желающие смогли ознакомится с культурой, обычаями и традициями народов», проживающих на территории Бирского района.

Местные мастерицы приглашали всех желающих на мастер-классы по плетению из лозы, также была организована ярмарка ремесленников.

Ну и, конечно, большая спортивная программа – прошли лыжные соревнования, перетягивание каната, поднятие гири, гонки на тюбингах.

 Завершился праздник ярким концертом.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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