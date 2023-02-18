В Кумертау прошел заключительный этап «Зимних шаймуратовских игр»

Отборочный этап игр прошел 11 февраля на базе Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «СМАРТ», в котором командиры «шаймуратовских классов» приняли участие в интеллектуальной олимпиаде по истории и культуре Башкирии и стрельбе из винтовки.

18 февраля 2023 года на базе средней школы № 10 города Кумертау состоялся заключительный этап. Он включал смотр строя и песни, а также спортивные соревнования.

Обладателями первого места стали команды шаймуратовцев Башкирской республиканской гимназии-интерната N3 и средней школы N10 города Кумертау.

Абсолютным победителем признана команда Башкирской республиканской гимназии-интерната N1 имени Рами Гарипова, она же получила переходящий кубок.