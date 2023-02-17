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Вчера, 19:28

Радий Хабиров удвоил поддержку садоводов

На поддержку садовых товариществ Башкирии из республиканского бюджета выделят более 250 миллионов рублей.

Радий Хабиров удвоил поддержку садоводов
Радий Хабиров удвоил поддержку садоводов

Более 250 миллионов рублей будет выделено из бюджета Башкирии на поддержку садовых товариществ в этом году. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров на форуме «SMART-садовод». По сравнению с 2022 годом объем поддержки увеличится более, чем вдвое.

«Наша главная задача – помочь вам, – приводит слова Хабирова пресс-служба главы РБ. – И мы видим, что принимаемые меры действительно работают. Поэтому будем последовательно бить в одну точку. В непростых условиях мы в этом году увеличили объем поддержки садоводов более чем в два раза – до 250 млн рублей. В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнеры – председатели СНТ. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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