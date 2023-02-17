Радий Хабиров удвоил поддержку садоводов

Более 250 миллионов рублей будет выделено из бюджета Башкирии на поддержку садовых товариществ в этом году. Об этом заявил руководитель региона Радий Хабиров на форуме «SMART-садовод». По сравнению с 2022 годом объем поддержки увеличится более, чем вдвое.

«Наша главная задача – помочь вам, – приводит слова Хабирова пресс-служба главы РБ. – И мы видим, что принимаемые меры действительно работают. Поэтому будем последовательно бить в одну точку. В непростых условиях мы в этом году увеличили объем поддержки садоводов более чем в два раза – до 250 млн рублей. В первую очередь будем направлять средства в те товарищества, где есть порядок и понятные нам партнеры – председатели СНТ. Кроме того, важно на постоянной основе работать с муниципалитетами».

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