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Башкирия посоревнуется в прозрачности закупок

Республика примет участие во всероссийском рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем.

Башкирия посоревнуется в прозрачности закупок
Башкирия посоревнуется в прозрачности закупок

Госкомитет РБ по конкурентной политике подал заявку на участие в рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем. В рейтинге будут подводиться итоги регионов по этому показателю за 2022 год, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Целью рейтинга является выявление лидирующих субъектов Российской Федерации по показателям региональных закупочных систем, – председатель госкомитета Гульшат Арсланова. Республика Башкортостан участвует в рейтинге четвертый раз и демонстрирует высокие показатели по ключевым направлениям оценки контрактной системы, – отметила председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова. 

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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