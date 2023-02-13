Глава Башкирии и глава Адыгеи посетили индустриальный парк «Уфимский»

12 февраля Радий Хабиров и Мурат Кумпилов осмотрели площадки индустриального парка «Уфимский», ознакомились с проектами резидентов площадки.

Один из резидентов – предприятие«АМКОДОР-Агидель», сообщает пресс-служба главы РБ. Оно будет выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы. Завод планируется открыть летом текущего года – в рамках форума регионов России и Беларуси.

Проект заинтересовал главу Адыгеи.

«Мы знаем, что Башкортостан один из передовых регионов России. Приехали сюда, чтобы изучить ваш опыт во многих сферах. У вас есть что почерпнуть и чему поучиться», – сказал Кумпилов.

Также руководители регионов осмотрели площадку предприятия «Артагро» и другие объекты.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.