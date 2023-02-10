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В Башкирии разработан электронный каталог по закупкам продуктов питания

Госкомитет РБ по конкурентной политике разработал базу «шаблонов» с описанием характеристик предмета закупок.

В Башкирии разработан электронный каталог по закупкам продуктов питания
В Башкирии разработан электронный каталог по закупкам продуктов питания

Первым направлением каталога стали продукты питания для образовательных учреждений, больниц, интернатов, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«В настоящее время каталог республики Башкортостан по закупкам продуктов питания  разработан и оцифрован на 100%: в Региональную информационную систему в сфере закупок внесено более 380 позиций, – сообщила председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова.  – Это описание закупок по мясным продуктам, хлебобулочным изделиям, крупам, овощам, фруктам и другим основным продуктам питания. При формировании закупок данные из каталога будут применяться заказчиками в цифровом формате по одному нажатию кнопки».

Отмечается, что данная практика успешно применяется в Москве, Санкт-Петербург, Самарской области). Следующим этапом планируется оцифровка каталога товаров, работ и услуг по горюче-смазочным материалам, услугам охраны и уборки, мебели и канцтоваров.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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