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Андрей Назаров отметил день рождения своей собаки

Питомцу премьер-министра правительства Башкирии исполнилось два года.

Андрей Назаров отметил день рождения своей собаки
Андрей Назаров отметил день рождения своей собаки

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров посвятил пост в соцсетях своему питомцу – псу Арчи породы кане-корсо. Повод – день рождения собаки, ей исполнилось два года.

«Этот день мы отметили долгой совместной прогулкой, а Арчи еще и получил свое любимое угощение, – написал Назаров. – Обычно я его не балую, но день рождения – важный праздник даже в собачьей жизни».

Премьер-министр также сообщил, что получил собаку в подарок от коллег, и этот подарок сделал его «куда более счастливым человеком».

«Сегодня я могу сказать наверняка: Арчи перевернул всю мою жизнь, – добавил премьер-министр.– Он красивый, большой, настоящий сторожевой пес, друг! Арчи понятия не имеет, чем я занимаюсь, но ему это и не важно: он просто всегда очень рад моему возвращению домой, и мы оба счастливы, что идем гулять вместе».

Фото: «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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