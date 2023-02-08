Андрей Назаров отметил день рождения своей собаки

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров посвятил пост в соцсетях своему питомцу – псу Арчи породы кане-корсо. Повод – день рождения собаки, ей исполнилось два года.

«Этот день мы отметили долгой совместной прогулкой, а Арчи еще и получил свое любимое угощение, – написал Назаров. – Обычно я его не балую, но день рождения – важный праздник даже в собачьей жизни».

Премьер-министр также сообщил, что получил собаку в подарок от коллег, и этот подарок сделал его «куда более счастливым человеком».



«Сегодня я могу сказать наверняка: Арчи перевернул всю мою жизнь, – добавил премьер-министр.– Он красивый, большой, настоящий сторожевой пес, друг! Арчи понятия не имеет, чем я занимаюсь, но ему это и не важно: он просто всегда очень рад моему возвращению домой, и мы оба счастливы, что идем гулять вместе».

Фото: «ВКонтакте».