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Вчера, 14:28

Неудовлетворительное состояние дорог возглавило топ обращений жителей Башкирии в соцсетях

За прошлую неделю ЦУР зафиксировал 3900 обращений жителей, причем максимальное количество жалоб традиционно приходится на дороги, ЖКХ и благоустройство.

Неудовлетворительное состояние дорог возглавило топ обращений жителей Башкирии в соцсетях
Неудовлетворительное состояние дорог возглавило топ обращений жителей Башкирии в соцсетях

Начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская выступила на оперативном совещании в правительстве республики с еженедельным докладом об обращениях жителей в социальных сетях.

Так, максимальное недовольство вызвало состояние дорог в регионе: по этой теме поступило 571 обращение. Около половины из них - 257 - коснулось уборки снега, еще 30 - состояния придомовых территорий, которые также не были очищены от снега.

Елена Прочаковская призвала коммунальные службы убирать снег, в первую очередь, с перекрестков дорог, так как он затрудняет обзор автомобилистам и тем самым создает опасность для всех участников дорожного движения.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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