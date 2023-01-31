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В Башкирии пенсии и пособия продолжат выплачивать в обычном режиме

Завершилось объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования

В Башкирии пенсии и пособия продолжат выплачивать в обычном режиме
В Башкирии пенсии и пособия продолжат выплачивать в обычном режиме

В результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования создан Социальный фонд России по Башкирии. Несмотря на произошедшее изменение, режим выплат пенсий и пособий в республике не изменится, заверил на оперативном совещании в правительстве РБ, прошедшем 31 января, заместитель управляющего Социального фонда РБ Фаниль Вахитов.

«Даты выплат пенсий и социальных пособий в связи с объединением не поменялись», - подчеркнул он.

Реорганизация совпала с внедрением единого пособия, которое включает в себя пять выплат для родителей: на первого и третьего ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и беременным женщинам.

На 30 января 2023 г. поступило более 90 тысяч заявлений от жителей республики на получение единого пособия. По принятым решениям выплачено 453 млн 400 тысяч рублей.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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