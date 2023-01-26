ФАС в Башкирии заблокировала торги по строительству школы за миллиард рублей

Заказчиком строительства школы выступает Управление капитального строительства Башкирии. Всего в конкурсе приняли участие четыре компании. 18 января победителем торгов признана уфимская компания «Бургеоинжиниринг», которой был присвоен итоговый балл 99,7.

«СУ №1», получившая 78,13 балла, поставила под сомнение исполнение победителем контракта на 2,46 миллиарда рублей, который был учтен в ходе торгов в качестве подтвержденного опыта. Заявитель просит УФАС провести проверку и пересмотреть итоги конкурса. Жалоба будет рассмотрена 27 января.

Напомним, школу на 1 225 мест планируется возвести в Иглино в микрорайоне Звездный на улице Белинского. Сроки окончания строительства - ноябрь 2024 года.

Фото из открытых источников.