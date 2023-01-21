Радий Хабиров оценил белорусскую сельхозтехнику

Находясь в Беларуси с официальным визитом, глава Башкирии Радий Хабиров побывал на предприятии «Гомсельмаш». Компания производит сельхозтехнику.

Руководитель региона ознакомился с производством, отметив, что продукция обладает высоким спросом. На площадке предприятия Радий Хабиров также ознакомился с экспозицией компании «Гомельагрокомплект», которая изготавливает доильные установки.

Как сообщает пресс-служба главы РБ, в дальнейшем планируется наладить производство комбайнов «Гомсельмаша» в Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.