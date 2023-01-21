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Радий Хабиров оценил белорусскую сельхозтехнику

Глава Башкирии посетил предприятие «Гомсельмаш».

Радий Хабиров оценил белорусскую сельхозтехнику
Радий Хабиров оценил белорусскую сельхозтехнику

Находясь в Беларуси с официальным визитом, глава Башкирии Радий Хабиров побывал на предприятии «Гомсельмаш». Компания производит сельхозтехнику.

Руководитель региона ознакомился с производством, отметив, что продукция обладает высоким спросом. На площадке предприятия Радий Хабиров также ознакомился с экспозицией компании «Гомельагрокомплект», которая изготавливает доильные установки.

Как сообщает пресс-служба главы РБ, в дальнейшем планируется наладить производство комбайнов «Гомсельмаша» в Башкирии.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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