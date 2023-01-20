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Как найти работу молодежи, расскажет карьерный форум #ТРУДКРУТ-2023

Он пройдет 10 февраля в конгресс-холле «Торатау». Начало запланировано на 13.00.

Как найти работу молодежи, расскажет карьерный форум #ТРУДКРУТ-2023
Как найти работу молодежи, расскажет карьерный форум #ТРУДКРУТ-2023

Карьерный форум #ТРУДКРУТ-2023 (16+) приурочен к Дню российских студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля и проводится в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Принять участие в нем смогут школьники, студенты и молодые специалисты, которые хотели бы узнать о возможностях трудоустройства в Башкирии и за ее пределами. А организуют мероприятие Башкортостанское региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке министерства семьи, труда и социальной защиты населения и госкомитет по молодежной политике РБ.

Как рассказала председатель госкомитета РБ по молодежной политике Яна Гайдук, региональное отделение Российских студенческих отрядов ежегодно обеспечивает временной трудовой занятостью молодых людей республики в сферах строительства, педагогики, сервиса, сельского хозяйства, медицины и многих других.

Форум объединит три образовательных трека. #ТРУДКРУТ.дети расскажет о финансовой и правовой грамотности, монетизации таланта, профориентации и работе летом. #ТРУДКРУТ.студенты будет посвящен фрилансу, стажировкам в крупных компаниях и подработке на каникулах. А направлении #ТРУДКРУТ.профессионалы участники узнают о стажировках в крупных компаниях, поиске постоянной работы и предпринимательству. Ребят ждут встречи с бизнес-тренерами, нетворкинг и большой квест с призами.

– Для нашей организации важен запрос молодежи, - подчеркнула председатель правления Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов Ирина Сухарева. - Работаем в тех направлениях и форматах, которые нужны школьникам, студентам, молодым специалистам. Карьера, выбор профессии – одни из самых волнующих вопросов для молодых людей. Помогаем попробовать себя, определиться вместе с профессионалами.

Чтобы принять участие в форуме, нужно заполнить анкету по этой ссылке.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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