Башкирия признана одним из лучших регионов по решению проблемы долгостроев

Башкирия заняла пятое место в списке регионов страны по решению проблем дольщиков. За год число долгостроев в республике снизилось на 66 объектов. Эту цифру озвучили в правительстве страны, назвав Башкортостан лидером в этом направлении – наряду с Московской, Ленинградской и Новосибирской областями, а также Краснодарским краем.

Между тем, руководитель региона Радий Хабиров поставил задачу до конца года вывести из числа проблемных оставшиеся 39 недостроенных многоквартирных домов.

«Расслабляться не стоит», – подчеркнул глава РБ на оперативном совещании в правительстве РБ.

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