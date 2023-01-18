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Вчера, 15:24

Башкирия признана одним из лучших регионов по решению проблемы долгостроев

В течение года в республике восстановили права дольщиков по 70 недостроенным домам.

Башкирия признана одним из лучших регионов по решению проблемы долгостроев
Башкирия признана одним из лучших регионов по решению проблемы долгостроев

Башкирия заняла пятое место в списке регионов страны по решению проблем дольщиков. За год число долгостроев в республике снизилось на 66 объектов. Эту цифру озвучили в правительстве страны, назвав Башкортостан лидером в этом направлении – наряду с Московской, Ленинградской и Новосибирской областями, а также Краснодарским краем.

Между тем, руководитель региона Радий Хабиров поставил задачу до конца года вывести из числа проблемных оставшиеся 39 недостроенных многоквартирных домов.

«Расслабляться не стоит», – подчеркнул глава РБ на оперативном совещании в правительстве РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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