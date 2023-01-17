В Уфе Максим Забелин поблагодарил участников «Аксаковской ёлки»

Как сообщил Забелин, благотворительный праздник, на который приглашают детей из школ-интернатов, реабилитационных центров, а теперь и детей из семей ветеранов и участников боевых действий, проводится в Башопере четвертый год подряд.

-Мы продолжаем укреплять наши добрые традиции благотворительности. Возродили знаменитые «аксаковские ёлки». Всегда говорю, в Башкортостане отношение друг к другу такое – мы своих никогда не бросаем. Все дети для нас – родные.



Самые теплые слова сегодня в адрес родителей. Спасибо мамам большое за большое любящее сердце, сердечную заботу. За всё, что они делают для своих деток. Спасибо за силу духа, мужество, терпение, душевность, - написал Максим Забелин.



Он также поблагодарил отцов, участвующихв СВО: «Мы и дальше будем помогать им, чтобы все они вернулись живыми и невредимыми домой, к женам и детям. Будем делать всё, чтобы семьи и дети наших воинов были окружены заботой и вниманием».





