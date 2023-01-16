В Башкирии пройдет «Зилим-Фест»

Фестиваль состоится в субботу, 28 января. Программа мероприятия включает соревнования по стрельбе из традиционного башкирского лука, башкирское многоборье «Бэйге» и «Русские забавы» от бирских стрельцов, сообщает оргкомитет фестиваля.

«Соревноваться между собой будут команды из разных регионов России, всего 150 участников, – говорит организатор фестиваля Ильдар Биккузин. – Ожидаем, что на фестиваль в качестве зрителей приедут около пятисот человек. Плюс к нам едут представители туротрасли со всей страны, они познакомятся с Уфой и Башкирией, посетят фестиваль, получат представление и о природе нашего края, и о национальных традициях и кухне».

Также в рамках праздника запланированы катания на лошадях и санках, мастер-классы для детей и семейные веселые старты. На площадке будут работать ярмарка ремесленников и гастрономические ряды, в частности гостям предложат отведать бишбармак в формате стрит-фуд.

Участие в фестивале бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Начало в 12 часов.

Проект осуществляется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Иллюстрация предоставлена оргкомитетом фестиваля.