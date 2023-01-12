В Туймазах проходит необычная выставка

Сформировали ее достаточно быстро: что-то удалось найти в запасниках музея, что-то отыскалось в частных коллекциях туймазинцев.

Получившаяся в итоге экспозиция выглядит достаточно внушительно – в ней представлено около сотни экспонатов. От одно- и многорожковых подсвечников – среди них есть экспонат даже со встроенными часами! – и металлического светца (приспособление для крепления горящей лучины, которое использовалось в быту крестьян до 1917 года) до керосиновых ламп, выпускавшихся в первой половине XX века. Керосинок здесь – на любой вкус: стеклянные и металлические, подвесные и настольные, простые и изысканные, красующиеся на тонкой ножке.

Наконец, ценители новейшей истории могут увидеть декоративные подсвечники, уличные фонари, люстры, бра и абажуры прошлого века.