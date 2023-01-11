Общественная палата Башкирии прислушалась к мнению жителей по поводу скульптур в парке Якутова

Как сообщает пресс-служба ОП РБ, женщина предложила проводить открытые конкурсы при установке новых скульптур, привлекать к этой работе талантливых архитекторов, а существующие ныне уродливые изваяния демонтировать. Члены Общественной палаты согласились с ее мнением и решили направить письмо в администрацию Уфы.

Кроме того, во время заседания был рассмотрен вопрос о выходе из состава ОП РБ Ирины Абрамовой, которая стала уполномоченным по защите прав предпринимателей РБ, а также Галима Якупова. Согласно законодательству, на их места никого приглашать не будут.

Фото: ИА "Башинформ".