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Сегодня, 14:40

Общественная палата Башкирии прислушалась к мнению жителей по поводу скульптур в парке Якутова

На очередном заседании совета ОП РБ члены палаты рассмотрели обращение Зульфии Байбуриной, поступившее через портал "Открытая республика". Жительница Уфы отметила, что ряд скульптур в городе, в частности, в парке Якутова, в сквере Первому учителю, позорят город, который скоро будет отмечать 450-летний юбилей.

Общественная палата Башкирии прислушалась к мнению жителей по поводу скульптур в парке Якутова
Общественная палата Башкирии прислушалась к мнению жителей по поводу скульптур в парке Якутова

Как сообщает пресс-служба ОП РБ, женщина предложила проводить открытые конкурсы при установке новых скульптур, привлекать к этой работе талантливых архитекторов, а существующие ныне уродливые изваяния демонтировать. Члены Общественной палаты согласились с ее мнением и решили направить письмо в администрацию Уфы.

Кроме того, во время заседания был рассмотрен вопрос о выходе из состава ОП РБ Ирины Абрамовой, которая стала уполномоченным по защите прав предпринимателей РБ, а также Галима Якупова. Согласно законодательству, на их места никого приглашать не будут.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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