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В ЦУРе Башкирии рассказали в пользе соцсетей в новогодние праздники

Во время прямого включения из Центра управления республикой в программу "Салям" на БСТ сотрудник ЦУРа Радик Гареев сообщил о том, как в социальных сетях отразилась картина новогодних выходных дней.

В ЦУРе Башкирии рассказали в пользе соцсетей в новогодние праздники
В ЦУРе Башкирии рассказали в пользе соцсетей в новогодние праздники

В числе тем, которые в праздничные дни поднимались в социальных сетях жителей Башкирии, можно выделить две основные: текущие бытовые проблемы, требующие вмешательства специальных служб, и новогодние мероприятия, проходившие в городах и районах республики.

Наиболее актульными вопросами стали уборка снега, безопасность жителей в морозы, работа врачей в праздничные дни. Так, мэр Уфы Ратмир Мавлиев призвал жителей не оставлять на долговременную стоянку свои автомобили, чтобы во дворах могла работать снегоуборочная техника. Из-за обильных снегопадов в столице Башкирии до сих пор расчищены не все дороги, особенно внутриквартальные. Работы здесь продолжаются.

Благодаря анонсам в соцсетях жители Башкирии смогли узнать о предстоящих событиях в своих районах и посмотреть фотоотчеты с уже прошедших. Так, глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков поделился фотографиями с соревнований по хоккею в валенках среди женских команд, которые прошли 2 января в селе Бурангулово. А мэр Нефтекамска Эльдар Валидов в соцсети ВКонтакте запустил флэшмоб на самую оригинальную фотографию, сделанную в новогодние праздники.

Фото: страница Ильдара Нафикова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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