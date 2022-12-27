В Башкирии интерактивный «Новогодний календарь» поможет выбрать, куда пойти в праздники

Календарь можно найти на портале «Культурный мир Башкортостана» и на сайте минкульта РБ по ссылкам: https://kulturarb.ru/ru/ng-2023 и https://culture.bashkortostan.ru/activity/38771/

Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем мероприятий в том или ином муниципалитете, нужно перейти по ссылке на его сайт. Выберите интересующий вас город, район или учреждение, кликните на него и составляйте личный «семейный календарь зимних каникул». В календаре возможны изменения на усмотрение организаторов.

О том, как весело и с пользой провести каникулы жителям республики на башкирском языке рассказывают в прямом включении из Центра управления Республикой Башкортостан в программу «Салям». Ссылка на эфир: https://vk.com/wall-201146046_62437