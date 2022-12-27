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27 Декабря , 13:06

В Башкирии интерактивный «Новогодний календарь» поможет выбрать, куда пойти в праздники

Организаторы новогодних мероприятий в Башкирии предложили жителям интерактивный «Новогодний календарь», в котором собраны праздничные события в административных центрах городов и районов, а также в учреждениях культуры республики.

В Башкирии интерактивный «Новогодний календарь» поможет выбрать, куда пойти в праздники
В Башкирии интерактивный «Новогодний календарь» поможет выбрать, куда пойти в праздники

Календарь можно найти на портале «Культурный мир Башкортостана» и на сайте минкульта РБ  по ссылкам: https://kulturarb.ru/ru/ng-2023 и https://culture.bashkortostan.ru/activity/38771/

Для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем мероприятий в том или ином муниципалитете, нужно перейти по ссылке на его сайт. Выберите интересующий вас город, район или учреждение, кликните на него и составляйте личный «семейный календарь зимних каникул». В календаре возможны изменения на усмотрение организаторов.

О том, как весело и с пользой провести каникулы жителям республики на башкирском языке рассказывают в прямом включении из Центра управления Республикой Башкортостан в программу «Салям». Ссылка на эфир: https://vk.com/wall-201146046_62437

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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