Два района Башкирии обеспечили елками 88 тысяч новогодних утренников в стране

С октября по декабрь лесники Белорецкого и Мечетлинского районов отправили на внутренний рынок России и на экспорт в Казахстан 87 тыс. 750 рождественских деревьев.

География поставок самая широкая: Москва и Московская область, Астраханская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Курская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Крым, ДНР, Дагестан, Северная Осетия-Алания и другие регионы нашей необъятной страны.

На экспорт в Казахстан отгружена 21 тыс. елей, сосен, пихт.