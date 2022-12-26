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Сегодня, 17:03

Два района Башкирии обеспечили елками 88 тысяч новогодних утренников в стране

Елки, пихты, сосенки из Башкирии принесут новогоднее настроение в дома россиян и казахстанцев, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Два района Башкирии обеспечили елками 88 тысяч новогодних утренников в стране
Два района Башкирии обеспечили елками 88 тысяч новогодних утренников в стране

С октября по декабрь лесники Белорецкого и Мечетлинского районов отправили на внутренний рынок России и на экспорт в Казахстан 87 тыс. 750 рождественских деревьев.

География поставок самая широкая: Москва и Московская область, Астраханская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Курская, Новосибирская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Крым, ДНР, Дагестан, Северная Осетия-Алания и другие регионы нашей необъятной страны.

На экспорт в Казахстан отгружена 21 тыс. елей, сосен, пихт.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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