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Радий Хабиров дал оценку женщинам-руководителям республики

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телемарафона «Территория женского счастья» на канале «БСТ» высказался о плюсах и минусах женщин на руководящих должностях.

Радий Хабиров дал оценку женщинам-руководителям республики
Радий Хабиров дал оценку женщинам-руководителям республики

- Женщина в работе – это хорошо, только это должно быть в меру, разумеется. Все-таки есть особенности управленческой работы. У нас две главы районов, Зухра Гордиенко и Гюзель Насырова, очень хорошо работают, мы довольны их работой. Для понимания: глава должен стабильно работать какое-то время. Начиная с 2019 года, мы 75% глав поменяли. Главное, чтобы люди с человеческими качествами были, - сказал глава республики.

Вместе с тем Радий Хабиров считает, что в работе есть вещи, которые носят чисто мужской характер. «Я не могу себе представить, чтобы женщина занималась управлением мобилизационной подготовки или гражданской обороны. Все остальное – кадровое, финансовое, экономическое, ЖКХ - можно им доверить. Кстати, у нас сейчас Ирина Александровна (Голованова – «РБ») исполняет обязанности министра ЖКХ. Абсолютно устойчивый, добросовестный человек, я уверен всегда в ней, потому что она всегда говорит правду», - поделился в прямом эфире руководитель региона.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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