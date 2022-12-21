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В Башкирии разоблачили четыре десятка фейковых новостей

В республике действует специальный телеграм-канал по выявлению фальшивок.

В Башкирии разоблачили четыре десятка фейковых новостей
В Башкирии разоблачили четыре десятка фейковых новостей

Девять федеральных и двадцать восемь новостей, оказавшихся ложными, разоблачил ресурс «Война с фейками». Как сообщает ЦУР РБ, большинство «уток» связано  с СВО. В их числе, к примеру, «новость» о том, что некий житель Уфы получил повестку уже после того, как частичная мобилизация закончилась.

По словам представителя ЦУР Дмитрия Черенкова, привлекая внимание к своей лжеинформации, создатели фейков стремятся перехватить информационную повестку и создать шумиху.

Всего же в текущем году количество фейков в стране превысило 3700. Это не только новости, но и «архивныедокументы», фото- и видеоматериалы и так далее. Гендиректор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, ситуация усугубляется и тем, что фейки становятся все труднее различить от правды, что подтверждает необходимость борьбы с ними. Одним из инструментов противодействия фейкам стала платформа «Лапша Медиа», на которой можно проверить достоверность той или иной информации.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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