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Вчера, 12:15

Башкирия и Донбасс укрепляют дружественные связи

Башкортостан, ДНР и ЛНР подписали соглашение о взаимодействии в области спорта.

Башкирия и Донбасс укрепляют дружественные связи
Башкирия и Донбасс укрепляют дружественные связи

Информагентство «Башинформ» подвело промежуточный итог культурных, деловых и общественных связей между Башкирией и ЛНР и ДНР. Республика активно помогает в восстановлении областей – отправляет гумпомощь, стройматериалы, принимает у себя беженцев, организует мероприятия для школьников. А буквально на днях было подписано новое соглашение между РБ, ДНР и ЛНР – о взаимодействии в сфере спорта и физической культуры.

Также Башкирия планирует организовать отдых и лечение жителей областей в республиканских здравницах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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