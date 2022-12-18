Башкирия и Донбасс укрепляют дружественные связи

Информагентство «Башинформ» подвело промежуточный итог культурных, деловых и общественных связей между Башкирией и ЛНР и ДНР. Республика активно помогает в восстановлении областей – отправляет гумпомощь, стройматериалы, принимает у себя беженцев, организует мероприятия для школьников. А буквально на днях было подписано новое соглашение между РБ, ДНР и ЛНР – о взаимодействии в сфере спорта и физической культуры.

Также Башкирия планирует организовать отдых и лечение жителей областей в республиканских здравницах.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.