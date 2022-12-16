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Вчера, 14:31

Послание Радия Хабирова Госсобранию: комментарии экспертов

Вчера, 15 декабря, глава Башкирии обратился к Госсобранию-Курултаю с ежегодным посланием, подводящим итоги года и намечающем планы на будущее. Мы собрали комментарии экспертного сообщества, оценивающего значимость слов Радия Хабирова.

Послание Радия Хабирова Госсобранию: комментарии экспертов
Послание Радия Хабирова Госсобранию: комментарии экспертов

Республика объединилась

Председатель Общественной палаты РБ Азамат Янбердин:

- Все мы объединились перед трудностями. Башкирия поддерживает участников СВО и их семьи, строит социальную инфраструктуру, благоустраивает населенные пункты. Радия Хабиров в своем послании подчеркнул, что мы не пасуем в сложной ситуации и только вместе станем сильнее.

Патриотический дух в республике очень сильный

Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Валерий Шарипов:

- Жители Башкирии во все времена понимали, что Родина одна, и долг мужчины - защищать ее. Так было и в войне с Наполеоном, и в Великую Отечественную. Так происходит и сейчас. У нас сформировались три добровольческих батальона для участия в СВО, ни в одном другом регионе России такого нет.

Республика вернула психологию лидера

Депутат Госсобрания Елена Арямнова:

- Башкирия ставит перед собой сложные задачи и добивается целей, не боясь ответственности. Мы стали открытием года в туризме, вошли в пятерку рейтинга субъектов по инвестиционной прилекательности, создали НОЦ мирового уровня, который помогает привлекать большое федеральное финансирование. Для нас нет невозможного, если честно выполнять свою работу.

Создали инфраструктуру реагирования на запросы жителей

Председатель постоянной комиссии по развитию комфортной городской среды и общественных пространств горсовета Уфы Валериан Гагин:

- Граждане и профессиональные эксперты активно участвуют в процессе благоустройства, к ним прислушиваются власти. Такие проекты будут жить десятилетиями, нужно лишь развивать их.

Все действия ориентированы на результат

Ректор УГНТУ Олег Баулин:

- Если Радий Фаритович что-то обещает, он это делает, стремится к результату. В этом смысле показательна история с кампусом, к созданию которого республика шла три года. Глава довел его до стадии строительства.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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