В Башкирии активистов Собора русских научили выигрывать гранты

Проект реализуется при поддержке Фонда грантов главы РБ. Как сообщила исполнительный директор Собора русских Башкортостана, депутат Госсобрания РБ Елена Родина, главная цель проекта - изучить механизмы подготовки и расширения проектной деятельности, научиться писать гранты и привлекать различные финансовые источники.

– Представители центрального офиса уже прошли этот путь и выиграли несколько грантов. И сегодня наша задача в том, чтобы научить это делать других. Нам очень важно получить отклик. Мы постарались встретить наших коллег максимально тепло и гостеприимно. И кроме учебы планируем еще обменяться опытом. Сейчас мы готовимся к особой дате – в 2023 году отмечаем двадцатипятилетние нашей общественной организации. Мы планируем провести его на базе одного из муниципальных образований. Там мы будем подводить итоги по всем направлениям нашей работы, – сообщила Елена Родина.

Результат, который организаторы ожидают получить от обучающих мероприятий – увеличение количества и качества реализуемых проектов, направленных на основную цель: объединение усилий русской общественности Республики Башкортостан для формирования и распространения идей духовного единства, дружбы народов, патриотизма, любви к родному краю.

– В рамках семинара были подготовлены пять учебных проектов. Можно сказать, что это будут проекты проектов, которые потом на протяжении нескольких месяцев мы будем шлифовать, доводить до такого состояния, когда их можно будет подать на грант. – рассказала Елена Муратова, член Собора русских Башкортостана.

Фото из открытого источника.