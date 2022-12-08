В Башкирии открыли сезон 14 горнолыжных курортов. Все они, по словам Андрей Назарова, прошли проверку технической безопасности и получили допуски к работе канатных дорог. Всего здесь работают 57 трасс разной категории сложности.

- По показателю востребованности курортов Башкортостан сегодня лидирует среди регионов ПФО и занимает 5 место в России. За 10 месяцев текущего года услуги санаторно-курортных организаций республики получили свыше 200 тысяч человек, - рассказал премьер-министр.

Кроме того, туристы в два раза чаще посещали природные парки республики: 205 тысяч человек побывали в этом году в заповедных местах. За 10 месяцев 1,6 миллиона туристов путешествовали по Башкирии, оплатив свои расходы в размере 11,6 миллиарда рублей. Это на четверть больше, чем в прошлом году.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.