Жители Башкирии отправили бесплатно более 11 000 посылок для участников СВО

В пресс-службе регионального отделения Почты России сообщили, что отправить посылку можно в любом почтовом отделении, достаточно написать полное имя адресата, номер его войсковой части и почтовый индекс 103400. При этом важно помнить, что посылку надо показать сотруднику почты открытой, а масса отправления не должна превышать десять килограммов.

Сотрудники почты в приоритетном порядке обрабатывают такие посылки, что гарантирует строгое соблюдение сроков доставки. Количество отправлений не ограничено.

Все посылки почта сначала направляет в московский логистический центр, оттуда их передают представителям Министерства обороны России для дальнейшей доставки.

Получить подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

Фото: региональное отделение Почты России.