0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
20 Февраля , 11:48

Жители Башкирии отправили бесплатно более 11 000 посылок для участников СВО

В преддверии Дня защитника Отечества Почта России посчитала количество посылок, отправленных родными и близкими участникам специальной военной операции из Башкирии. С начала акции, стартовавшей в 2023 году, компания бесплатно доставила более 11 000 таких посылок.

Жители Башкирии отправили бесплатно более 11 000 посылок для участников СВО
Жители Башкирии отправили бесплатно более 11 000 посылок для участников СВО

В пресс-службе регионального отделения Почты России сообщили, что отправить посылку можно в любом почтовом отделении, достаточно написать полное имя адресата, номер его войсковой части и почтовый индекс 103400. При этом важно помнить, что посылку надо показать сотруднику почты открытой, а масса отправления не должна превышать десять килограммов.

Сотрудники почты в приоритетном порядке обрабатывают такие посылки, что гарантирует строгое соблюдение сроков доставки. Количество отправлений не ограничено.

Все посылки почта сначала направляет в московский логистический центр, оттуда их передают представителям Министерства обороны России для дальнейшей доставки.

Получить подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

Фото: региональное отделение Почты России.

Автор: Надежда РОМАНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru