20 Февраля , 12:36

В Башкирии оборудовали «умный» дом для ветерана СВО

Еще одним участником программы по адаптации жилья для ветеранов СВО, получивших увечья в ходе выполнения боевых задач, стал Ильшат Алимгузин из Мелеузовского района — боец с позывным «Лимузин». Специалисты регионального филиала фонда «Защитники Отечества» обследовали его жилье и сделали все, чтобы ветерану, у которого ампутированы обе ноги, было комфортно в быту.  

В доме бойца установили специализированную кухонную мебель, различные датчики, облегчающие повседневную жизнь, центр управления «умный дом», умную колонку «Алиса», датчики температуры и влажности, робот-пылесос и другие устройства. Также для него обустроили специализированное рабочее место с персональным компьютером.

Фронтовая история Ильшата Алимгузина поистине уникальна, рассказали в филиале фонда. Контракт с Минобороны «Лимузин» заключил в 2024 году и в декабре того же года в ходе штурма под селом Покровское Донецкой области попал под минометный обстрел и получил серьезное ранение в ногу. Бои были очень тяжелыми. Сослуживцы успели оттащить его под мост, чтобы спрятать от врага, но двигаться дальше противник не давал возможности. Раненый боец пять дней пролежал без еды и воды на снегу, в холоде и сырости, получил обморожение второй, здоровой, ноги. Только на шестые сутки нашим ребятам удалось подобраться к «Лимузину» и вывезти его в медучреждение в Ростове-на-Дону, откуда позже его перевели в челябинский госпиталь. В конце декабря ему ампутировали обе ноги.

С мая 2025 года Ильшат Алимгузин состоит на персональном сопровождении у социального координатора филиала фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане. Ветерану предоставили кресло-коляску с дополнительными функциями, направлена также заявка на получение комплекта адаптивной одежды и установку шведской стенки.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
