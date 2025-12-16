-16 °С
16 Декабря , 13:29

В Уфе пройдёт большой форум ветеранов «Защитники Отечества»

В Уфе 17 декабря начнет работу семинар региональных руководителей государственного фонда «Защитники Отечества».

На оперативном совещании правительства республики вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что в столицу республики приедут более 130 представителей регионов страны и самого фонда «Защитники Отечества».  

С 17 по 20 декабря руководители региональных филиалов госфонда будут обучаться и обмениваться опытом. Кроме того, в рамках форума состоится заседание межведомственной комиссии с участием регионов в режиме ВКС.

«Программа обширная. Гости ознакомятся с системой работы с ветеранами СВО в республике и практикой реабилитации бойцов через спорт. Кстати, в эти дни планируем открыть новое помещение государственного фонда в Уфе», — сказал Руслан Хабибов.

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
