В Уфе пройдёт большой форум ветеранов «Защитники Отечества»

На оперативном совещании правительства республики вице-премьер — министр спорта Руслан Хабибов сообщил, что в столицу республики приедут более 130 представителей регионов страны и самого фонда «Защитники Отечества».

С 17 по 20 декабря руководители региональных филиалов госфонда будут обучаться и обмениваться опытом. Кроме того, в рамках форума состоится заседание межведомственной комиссии с участием регионов в режиме ВКС.

«Программа обширная. Гости ознакомятся с системой работы с ветеранами СВО в республике и практикой реабилитации бойцов через спорт. Кстати, в эти дни планируем открыть новое помещение государственного фонда в Уфе», — сказал Руслан Хабибов.

Фото: скриншот видеотрансляции.