Бойцы из Башкирии отправились на форум ветеранов СВО «Вместе победим!»

— Для нас большая честь быть на форуме «Вместе победим» в столице нашей великой страны. Это новые знакомства, встречи с братьями, с кем плечом к плечу прошли службу, — сообщил ветеран СВО, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан Венер Сафин.

Форум «Вместе победим!» — это ключевая площадка для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции ветеранов в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. Среди участников форума — ветераны специальной военной операции, участники кадровой программы «Время героев» и региональных программ для защитников, члены семей защитников.

Пленарная сессия форума была посвящена формированию эффективной системы поддержки ветеранов специальной военной операции после возвращения домой.

— Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества: любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам. Желаю каждому из наших ребят сил, чтобы применить все свои навыки в мирной жизни и оказать поддержку тем, кто будет возвращаться домой со СВО. Для нас важно мнение ветеранов, их участие, вовлеченность в деятельность фонда «Защитники Отечества» и в целом в работу государства, — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Участники обсудили медицинскую и психологическую реабилитацию, социальную адаптацию, трудоустройство, меры государственной поддержки, направленные на обеспечение возможности для активной и полноценной жизни ветеранов специальной военной операции.

Организаторами форума стали фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Фото: фонд «Защитники Отечества»